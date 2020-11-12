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    • Dünya
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    • 12.11.2020 08:24
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    'dan korkutan haberi! 3. dalga mı geliyor?

    Dünya yeni tip salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, 'dan ürküten bir haber geldi. Basın toplantısı düzenleyen Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Toşio, salgında "3. dalga" tehlikesine dikkat çekti.

    AA
    Korkutan korona haberi! 3. dalga mı geliyor?

    Tıp Federasyonundan (JMA), yeni tip (Kovid-19) salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

    JMA Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." dedi.

    Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

    Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 112 bin 880'e, ölü sayısı 1876'ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo'da 33 bin 377'ye, Osaka'da 14 bin 376'ya, Kanagawa'da 9 bin 603'e çıktı.

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    Haberler Dünya Japonya'dan korkutan koronavirüs haberi! 3. dalga mı geliyor?