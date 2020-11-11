Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın, gerekçesi ve sebebi ne olursa olsun her türlü şiddeti ve terörü reddettiği vurgulandı.

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BAE Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü tehdit karşısında dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırı kınanarak, Suudi Arabistan'ın kendi topraklarında güvenlik ve istikrarı sağlamak, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemlerin desteklendiği vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, "masum sivilleri hedef alan, insanları korkutan ve tüm semavi dinlere ve medeni kanunlara aykırı olan bu çirkin saldırının, şiddetin ve aşırıcılığın çirkin yüzünü ortaya koyduğunu" ifade etti.