Gözler Donald Trump ve ailesinde! ABD seçimlerinin ardından aile ikiye bölündü
ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden kazandı. Seçimi kaybeden Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, bir dizi öfkeli tweet atarak seçimin çalındığına dair iddialar öne sürmeye devam ediyor. Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinin ardından gözler Trump ailesinde. CNN International'ın ismi açıklanmayan gizli kaynaklara dayandırdığı haberler büyük ses getirdi. Hedef tahtasına medyayı koyan ABD Başkanı Trump'ın son tweet'leri ise bomba etkisi yarattı.
09.11.2020 10:57
- Son Güncelleme: 09.11.2020 10:57
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