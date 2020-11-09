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Gözler Donald Trump ve ailesinde! ABD seçimlerinin ardından aile ikiye bölündü

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden kazandı. Seçimi kaybeden Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, bir dizi öfkeli tweet atarak seçimin çalındığına dair iddialar öne sürmeye devam ediyor. Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinin ardından gözler Trump ailesinde. CNN International'ın ismi açıklanmayan gizli kaynaklara dayandırdığı haberler büyük ses getirdi. Hedef tahtasına medyayı koyan ABD Başkanı Trump'ın son tweet'leri ise bomba etkisi yarattı.

09.11.2020 10:57 - Son Güncelleme: 09.11.2020 10:57
Gözler Donald Trump ve ailesinde! ABD seçimlerinin ardından aile ikiye bölündü

ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımı devam eder ve Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanırken, Pazar günü bir dizi öfkeli tweet atarak seçimin çalındığına dair iddialar öne sürdü.

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Gözler Donald Trump ve ailesinde! ABD seçimlerinin ardından aile ikiye bölündü

Trump'ın bir hayli kızgın açıklaması, eski başkan George W. Bush'un kendisine seçim sonuçlarının "temiz" olduğunu söyleyen bir mesaj göndermesinin ardından geldi.

Gözler Donald Trump ve ailesinde! ABD seçimlerinin ardından aile ikiye bölündü

Başkan'ın en önde gelen müttefiklerinden biri olan Chris Christie de Trump'a kanıt göstermesi gerektiğini veya 'devam etme' zamanının geldiğini söyledi.

Gözler Donald Trump ve ailesinde! ABD seçimlerinin ardından aile ikiye bölündü

Siyasi seçeneklerinin daralması Trump, hedef tahtasının önüne bu kez medyayı koydu. Televizyon kanalları Demokrat Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçildiğini duyurmasının ardından yarış yeni bir aşamaya geçti.

Gözler Donald Trump ve ailesinde! ABD seçimlerinin ardından aile ikiye bölündü

Trump ve hukuk ekibi henüz kanıt sunmadan mahkemeye gitmeye hazırlarken sahtekarlık suçlamalarında bulunsa bile, Biden bir zafer konuşması yaptı.

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