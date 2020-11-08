Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinde (ALP) düzenlenen törende yemin eden Arce, 2025'e kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek.

Devlet Başkanı Arce, yaptığı konuşmada, "Bu 8 Kasım 2020'de, tarihimizde yeni bir aşamaya başlıyoruz ve bunu, herkes için olan bir hükümetle, hiçbir ayrım gözetmeksizin yapmak istiyoruz. Hükümetimiz, her zaman barış içinde yaşamak için vatanımızı birlik içinde yeniden inşa etmeye çalışacaktır." dedi.

Konuşmasında birlik vurgusu yapan Arce, "Bolivya'da korkuya bir son vermeliyiz. Düşünce farklılığına saygı duymayan, başka bir partiden olmanın veya siyasi renklerin sizi nefret nesnesi haline getirdiği kızgınlık ve intikam ortamına teşvik etmeye değil, adalete inanıyorum." şeklinde konuştu.

Arce, Morales'in istifasının ardından göreve gelen geçici hükümetin ekonomiyi kötüleştirdiğini belirterek, hükümetinin yoksulluk ile sosyal eşitsizliğin azaltılması ve ekonominin geliştirilmesi için çalışacağını sözlerine ekledi.