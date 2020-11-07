Ermensitan'ın sivilleri hedef aldığı ve dini değerleri hiçe saydığı bir dönemde 900 yıllık kilise restore edildi ve ibadete açıldı.
Kahraman Azerbaycan askerleri için dua ettiğini söyleyen kilisenin papazı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"DUA ETMEK BİZİM BORCUMUZDUR"
İşte papaz Rafik Danakırının açıklamaları "Zafere ulaşmalarını istiyoruz. Sağ selamet ailelerinin yanlarına dönsünler. Azerbaycan ordusuna ve halkına helal olsun. Helal olsun bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e...
Dua etmek bizim borcumuzdur. Askerler bizim balalarımızdır. Herkes toprakların azad olması için dövüşüyor.