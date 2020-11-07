



Soruları cevaplandıran kahraman Türkler, şunları söyledi:



ERDOĞAN'IN DİK DURUŞU İLHAMIMIZ OLDU

MİKAİL ÖZEN: Camilere yönelik saldırılar oluyordu, rencide ediliyorduk ve dışlanıyorduk. Müslümanlara ve Türklere yönelik olumsuz algı da değişti. Artık Avusturyalılar 'Hepimiz birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz' mesajı veriyor. Bütün aşırılıkları ve terör gruplarını lanetlediklerini belirtiyorlar. Dün bizden nefret edenler, kötü gözle bakanlar şimdi boynumuza sarılıyor, fotoğraf çektiriyor. Türkler ve Müslümanlar üzerindeki ön yargının yavaş yavaş kalkması bizi çok mutlu ediyor. Erdoğan'ın dik duruşu bize ilham oldu. Avusturya hükümetinin talebiyle ülke genelindeki okullarda öğrencilere cesaret dersi vereceğiz. Benzer saldırılar karşısında ne yapmaları gerektiğini öğreteceğiz. Biz para ya da madalya için değil insanları sevdiğimiz ve değer verdiğimiz için bunları yapacağız. Avusturya halkına yardımdan gurur duyuyoruz. 300 bin destek mesajı gönderdiler. Yaralananları hastanede ziyaret edeceğiz.

