SON DAKİKA: İngiliz medyasından bomba Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak





Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başı Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının "Rusya'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.