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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 08:34
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    • 23.10.2020 08:34
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    Putin'den flaş açıklaması: Süre uzayabilir!

    Başkanı , İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi.

    Putin'den flaş petrol açıklaması: Süre uzayabilir!

    Valdai Tartışmalar Klübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, "Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:

    "Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırımasını da kabul edebiliriz."

    Başkanı ayrıca, ABD ve ile birlikte, piyasalarına ilişkin kalıcı görüşmeleri sürdürdüklerini de ekledi.

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    Haberler Ekonomi Putin'den flaş petrol açıklaması: Süre uzayabilir!