Koronavirüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de corona virüse yakalandı.
Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.
Sırp Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtildi.
Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.
Koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katılmıştı.
Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçiçi Başbakanı Zdravko Krivokapic de katılmıştı.
Açık tabut seramonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.