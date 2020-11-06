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    • 06.11.2020 16:10
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    Koronavirüsten ölen Karadağ Başpikoposu Amfilohije 'in cenaze törenini yöneten Patriği Irinej de koronaya yakalandı

    'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej Kovid-19'a yakalandı. Irinej geçen hafta koronavirüsten ölen piskopos 'in cenaze törenini yönetmişti. Binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabuttaki Radoviç'in bedenini onlarca kişi öpmüştü.

    O cenaze törenini yöneten patrik koronaya yakalandı

    Koronavirüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de corona virüse yakalandı.

    Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.

    Sırp Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtildi.

    Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.

    Koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katılmıştı.

    Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçiçi Başbakanı Zdravko Krivokapic de katılmıştı.

    Açık tabut seramonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.
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    Haberler Dünya Koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç'in cenaze törenini yöneten Patriği Irinej de koronaya yakalandı