Radović, "Bu dini öfkenin, tahammülsüzlüğün ve holiganizmin bir çeşidi değil. Bu, seçimlerin sonuçlarından dolayı gerilimi yükseltme planıyla alakalı bir durum, Pljevlja'daki Müslümanlara saldırı, buradaki tüm Hristiyanlara ve tüm Karadağ yurttaşlarına bir saldırıdır" diyerek saldırıyı kınamıştı.