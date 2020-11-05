YARDIM LAZIMSA DEMOKRATİK PARTİ'Yİ ARAYIN

ABD Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro seçimin ilk günü olan 3 Kasım'da yaptığı paylaşımda posta oylaması nedeniyle nerede oy kullanacağını bilmeyen yada başka bir problem yaşayan vatandaşların Joe Biden'ın başını çektiği Demokratik Parti'ye ait "Seçmen Destek Hattı"nı aramasını tavsiye etti. Paylaşımında destek hattının numarasını bile paylaşan Shapiro, tarafsız olması gerektiği seçim döneminde yaptığı paylaşımla ülke genelinde tartışılan isimlerden biri oldu.