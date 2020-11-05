Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 77, Ürdün'de 40, Lübnan ve Libya'da ise 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 641 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 59'a, vaka sayısı 240 bin 951'e ulaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 215 oldu.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 630 yeni vaka tespit edildiği ve 148 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 95 bin 864, can kaybının 1069, iyileşen sayısının ise 8 bin 917 olduğu kaydedildi.





LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 7 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 89 kişi virüse yakalandı.

Toplam can kaybının 683'e, vaka sayısının 89 bin 186'ya çıktığı Lübnan'da iyileşenlerin sayısı 45 bin 820'ye ulaştı.

LİBYA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 hastası 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 853 kişide virüs tespit edildiği ve 500 hastanın iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 907'ye, vakaların 65 bin 440'a, sağlığına kavuşanların sayısının ise 38 bin 110'a yükseldiği aktarıldı.

