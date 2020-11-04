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    • 04.11.2020 10:28
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    SON DAKİKA: 'de tarihi : Anket şirketleri ciddi yanıldı

    Son dakika haberine göre, ’deki sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday 'ın en az yedi puan ile Cumhuriyetçi rakibi 'ı geride bırakacağını açıklarken, seçimin şuana kadar başa baş gitmesi anket şirketlerini yanılttı.

    DHA
    ABD'de anket şirketleri ciddi yanıldı

    Tüm dünya sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Milyonlarca Amerikalı 46.başkanlarının Cumhuriyetçi mı, Demokrat mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Sandıklar TSİ ile sabaha karşı kapanırken, yarış bıçak sırtı ilerliyor. Tarihi seçim sürecinde birçok anket, Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını duyurmuştu. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zafer ilan etmesine çok yakın olduğu görülüyor.

    SALINCAK EYALETLERDE "TRUMP" ÖNDE
    'ın yeni sahibi olmak için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet ise; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, , Michigan ve Arizona olarak biliniyor. Şuanki gelen verilere göre ise Cumhuriyetçi Donald Trump birçok salıncak eyalette yarışı önde götürüyor.

    ANKET ŞİRKETLERİ 2016'DA DA YANILMIŞTI
    ABD'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de hüsrana uğramıştı. 14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Demokrat aday 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,3 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu. Seçim gecesi ise sandıklardan "sürpriz" sonuç çıkarak, Trump Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmuştu.

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