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SON DAKİKA: ABD seçimlerinde hile iddiası: Trump destekçileri paylaşıyor

Son dakika haberine göre, ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken, seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor. ABD seçim sonuçları merakla beklenirken Pennsylvania'da oy sahteciliği iddiası geldi.

04.11.2020 07:55 - Son Güncelleme: 04.11.2020 07:55
SON DAKİKA: ABD seçimlerinde hile iddiası: Trump destekçileri paylaşıyor

Amerikan tarihinde ilk kez 70 yaş üstü iki adayın yarıştığı seçimler, koronavirüs salgınının ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde gerçekleştirildi. ABD seçim sonuçları merakla beklenirken Pennsylvania'da oy sahteciliği iddiası geldi...

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SON DAKİKA: ABD seçimlerinde hile iddiası: Trump destekçileri paylaşıyor

BBC'nin dezenformasyon ve sosyal medya muhabiri Marianna Spring, sakin bir seçim günü olmakla birlikte, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da teyit edilmemiş oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar olduğunu duyurdu. Fakat Spring, dayanaksız bu iddiaların kritik eyaletleri hedef aldığı görüşünde.

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde hile iddiası: Trump destekçileri paylaşıyor

Philadephia'da bir gözlemcinin seçim merkezine girmesinin engellendiği iddiasıyla bir videonun sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Videonun Twitter'da 2 milyondan fazla izlendiği ve Trump yanlısı hesaplardan paylaşıldığı görülüyor. Videonun sahte olmadığı ve olayın hile değil seçim kurallarıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde hile iddiası: Trump destekçileri paylaşıyor


Videodaki bir adam, yetkililer tarafından dışarıda durması için uyarılıyor. Bir kadının adı bilinmeyen şahsa, "şehir geneli" sandık izleme belgesinin bazı özel oy merkezlerinde geçerli olmadığını söylüyor.

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde hile iddiası: Trump destekçileri paylaşıyor


Sandıkları gözlemlemek isteyenlerin bazı oy merkezlerine girmesine izin verildiği biliniyor. Videodaki şahsın da sonradan özür dilenerek merkeze alındığı görülüyor.

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