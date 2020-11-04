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    • 04.11.2020 07:13
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    SON DAKİKA: lerinde bahisler Trump’a döndü

    Son dakika haberine göre, ’de tarihi Başkanlık leri tüm hızıyla devam ederken, ABD Başkanı ve Demokrat rakibi  için yapılan ‘Kim Kazanır?’ bahislerinde ibre Trump’a döndü.

    DHA
    ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü

    Amerikan halkı, 46'ıncı başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Ülkede tüm hızıyla devam eden lerde 'Kim Kazanır?' başlığıyla açılan bahislerde ibre 'a döndü. Daha önce yüzde 57,4 -yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump'ın oranı yüzde 63,7'ye yükselirken; Biden'ın oranı ise yüzde 35,8'e geriledi.


    İNGİLTERE'DE BİR KİŞİ TRUMP'A 5 MİLYON DOLAR BAHİS OYNADI
    Öte yandan, 'de ismi açıklanmayan bir kişinin Donald Trump'ın seçimleri kazanma ihtimaline 5 milyon dolar (42 milyon 339 bin TL) bahis oynadığı belirtildi. Söz konusu kişinin bahsi kazanması durumunda 15 milyon dolar kazanacağı bildirildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü