Avrupa'da Coronavirüs paniği! Yeniden katı tedbirler alınıyor





Dünyada Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 339 bini geçti. Virüs nedeniyle 1 milyon 211 bin 628 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başından beri vaka sayılarında en yüksek artışların yaşandığı Avrupa ülkeleri, yeniden katı tedbirler almaya başladı. Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede sokağa çıkma, seyahat etme ve toplanma kısıtlamaları uygulanırken, mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranlar da kapatıldı.



REKOR FRANSA'DA

Fransa'da son 24 saatte 53 bin 238 vaka tespit edildi. Ölü sayısı 37 bin 435'i geçti.



ALMAN TEDBİRİ

Ülkede yarından itibaren 30 Kasım'a kadar katı kuralların işletileceği belirtildi. Son 14 saatte 12 bin vaka tespit edildi, bugüne kadar 10 bin 669 kişinin öldüğü belirtildi.





İNGİLTERE'DE TEST ÜSTÜNE TEST

Ülkede bir günde 15 bin vaka tespit edildi. Ölü sayısı 41 bini geçti. Hızlı ve toplu Coronavirüs testi denemeleri Liverpool'da başladı.