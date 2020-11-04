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    • 04.11.2020 23:19
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    Dışişleri Bakanı ikinci kez karantinasında!

    Dışişleri Bakanı ’ın daha önce temasta olduğu yancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin yeni tip testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi. Maas, eylülde yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

    İHA
    İkinci kez karantinada!

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maas ile Avrupa Birliği'nden () Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un pazartesi akşamı bir araya geldiği yabancı ülkenin delegasyondaki bir üyeye Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

    Açıklamada, Bakanlığın bu konuda bugün bilgilendirilmesi üzerine Maas, Roth ve toplantıya katılan bakanlık çalışanlarının doktor kararıyla karantinaya girdiği belirtildi.

    Maas'ın karantinadaki süreyi Brandenburg eyaletindeki evinde geçireceği aktarılan açıklamada, Dışişleri Bakanı'na yapılan ilk PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

    MAAS'IN İKİNCİ KARANTİNASI
    Bakan Maas'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bugün Berlin'de yapacağı görüşmenin ertelendiği duyurulmuştu.

    Maas, eylülde yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

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