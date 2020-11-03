



"HER YERDE İYİ OLDUĞUMUZU DUYDUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.