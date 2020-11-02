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    • Dünya
    • 02.11.2020 16:33
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    • 02.11.2020 17:07
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    ’da yürekleri ağza getiren sı! 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı

    haberine göre ’da istasyonunda meydana gelen da bakım için boş sefer yapan tren duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

    Hollanda’da yürekleri ağza getiren metro kazası!

    'nın De Akkers istasyonunda meydana gelen metro sı korkuttu. nda meydana gelen kazada bakım için boş sefer yapan tren duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.

    "TRENDE YOLCU BULUNMAMASI ŞANS"
    Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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    Haberler Dünya Hollanda’da yürekleri ağza getiren metro kazası! 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı