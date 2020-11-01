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    • 01.11.2020 20:31
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    'nın kentinde 3 kişinin öldürüldüğü da gözaltı sayısı 6 oldu

    'nın kentinde bulunan 'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği yla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

    AA

    'nın kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

    Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

    Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıya ilişkin Cezayir vatandaşı iki kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

    Saldırıya ilişkin daha önce dört kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganlardan yaralı yakalananın hastanede tedavisi devam ettiği için henüz ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

    Fransa Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de 'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği bildirilmişti.

    Nice'deki 'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

    Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

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    Haberler Dünya Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu