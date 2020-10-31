İşte koronavirüste ikinci dalganın nedeni! Kod adı: “20A.EU1”

Diğer taraftan, her virüs mutasyonunun kendi genetik imzası bulunuyor, bu da onların ortaya çıktıkları yere kadar izlenebilecekleri anlamına geliyor.

İSPANYA'DAKİ BİR ÇİFTLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, Avrupa'da ikinci dalgaya neden olduğunu öne sürdükleri "20A.EU1" adlı virüsün kaynağının Kuzey İspanya'daki bir çiftliğe kadar uzandığını açıkladı. Buna göre Haziran ayında çiftlik işçileri arasında ortaya çıkan genetik mutasyon, tatilcilerin yaz boyunca ülkeler arasında dolaştığı ve karantinaların hafifletildiği yaz boyunca tüm kıtaya yayıldı.