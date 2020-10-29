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    • Dünya
    • 29.10.2020 14:39
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    • 29.10.2020 14:44
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    'da Fransız konsolosluğuna : Saldırgan gözaltına alındı

    'da Nice kentinde Notre-Dame Kilisesi'nin yakınlarında gerçekleşen nın ardından bir provokatif saldırı da 'ın başkenti Ciddi'deki Fransız konsolosluğunda yaşandı. Konsolosluğun koruma görevlisine kesici aletle saldıran şahıs gözaltına alındı.

    DHA
    Bir provokatif saldırı da Suudi Arabistan'da

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik açıklamalarının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Önce Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında düzenlenen da bir kişinin başı kesildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırının ardından 'ın başkenti Cidde'de bulunan Fransız başkonsolosluğunda koruma görevlisine kesici aletle saldırı düzenlendi.

    SALDIRGAN YAKALANDI
    Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Fransız konsolosluğunda bir koruma 'kesici bir aletle' bıçaklandı. Saldırganın, korumayı bıçaklayıp yaraladıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralı korumanın ise tedavisinin yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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    Haberler Dünya Suudi Arabistan'da Fransız konsolosluğuna bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı