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    • 28.10.2020 Gazete
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    Ermeni su paramparça

    tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermeni su, darmadağın oldu. 'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı , 'larla vurulan yaralı Dağlık Karabağ'ın sözde 'ı görevden aldı.

    Ermeni ordusu paramparça
    Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermeni su, darmadağın oldu. 'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı , 'larla vurulan yaralı Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ı görevden aldı.


    Celal Harutyunyan

    Üç gün önce de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Sınır Birlikleri Komutanı Vaghinak Sarkisyan'ı cezalandırdı. Görevden almalar bununla da sınırlı kalmadı. Dün de Erivan yönetimi, Başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildiğini açıkladı.



    Başbakan Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, eline silahı aldı. Şov yaptı. 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını anlattı. Yaptığı açıklamada, "Savaşmaya gideceğiz. Vatanımızı düşmana (!) teslim edemeyiz" diyerek algı yaratmaya çalıştı.

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