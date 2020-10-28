Ermeni ordusu paramparça

Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermeni Ordusu, darmadağın oldu. Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, SİHA'larla vurulan yaralı Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ı görevden aldı.
Celal Harutyunyan
Üç gün önce de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Sınır Birlikleri Komutanı Vaghinak Sarkisyan'ı cezalandırdı. Görevden almalar bununla da sınırlı kalmadı. Dün de Erivan yönetimi, Askeri İstihbarat Başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildiğini açıkladı.
Başbakan Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, eline silahı aldı. Şov yaptı. 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını anlattı. Yaptığı açıklamada, "Savaşmaya gideceğiz. Vatanımızı düşmana (!) teslim edemeyiz" diyerek algı yaratmaya çalıştı.
Celal Harutyunyan
Üç gün önce de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Sınır Birlikleri Komutanı Vaghinak Sarkisyan'ı cezalandırdı. Görevden almalar bununla da sınırlı kalmadı. Dün de Erivan yönetimi, Askeri İstihbarat Başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildiğini açıkladı.
Başbakan Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, eline silahı aldı. Şov yaptı. 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını anlattı. Yaptığı açıklamada, "Savaşmaya gideceğiz. Vatanımızı düşmana (!) teslim edemeyiz" diyerek algı yaratmaya çalıştı.