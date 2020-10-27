Bu kapsamda, Imperial College of London tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise halkın ne kadarının corona virüse karşı antikor ürettiğine bakıldı. Antikorlar, vücudun herhangi bir zararlı patojen (virüs ya da bakteriler) ile karşılaştığında bağışıklık sistemi tarafından hastalıkla savaşmak için üretiliyor. Kandaki antikorların varlığı, kişinin aynı enfeksiyonla tekrar karşılaştığında ondan korunabileceğini düşündürüyor.

350 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ANTİKOR TESTİ YAPILDI

Ancak, araştırmacılar, vakaların tırmanışa geçtiği son üç ayda corona virüs bağışıklığına sahip olan insanların sayısının hızla düştüğünü ortaya koydu. REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında İngiltere'de rastgele seçilen 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.