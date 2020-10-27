İngiltere'de yeni tip corona virüse karşı bağışıklığı olan insanların sayısının, vaka sayısı rekor miktarda artmasına rağmen son 3 ayda yüzde 25'ten fazla düştüğü açıklandı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 40 BİNE YÜKSELDİ
Pandeminin ikinci dalgasının görüldüğü Avrupa kıtasında eylül ayından bu yana günlük vaka sayısında rekor artış yaşanıyor. Günlük vaka sayısının 40 bine ulaştığı İngiltere'de şu ana kadar 45 bine yakın ölüm gerçekleşti. Karantina önlemlerinin sıkılaştırıldığı ülkede, bu nedenle hükümet ve bilim insanları virüsün seyrini takip etmek için sürekli işbirliği yapıyor.
Bu kapsamda, Imperial College of London tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise halkın ne kadarının corona virüse karşı antikor ürettiğine bakıldı. Antikorlar, vücudun herhangi bir zararlı patojen (virüs ya da bakteriler) ile karşılaştığında bağışıklık sistemi tarafından hastalıkla savaşmak için üretiliyor. Kandaki antikorların varlığı, kişinin aynı enfeksiyonla tekrar karşılaştığında ondan korunabileceğini düşündürüyor.
350 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ANTİKOR TESTİ YAPILDI
Ancak, araştırmacılar, vakaların tırmanışa geçtiği son üç ayda corona virüs bağışıklığına sahip olan insanların sayısının hızla düştüğünü ortaya koydu. REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında İngiltere'de rastgele seçilen 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.
SONBAHARDA ANTİKOR TAŞIYAN KİŞİLERİN ORANI YÜZDE 25'TEN DAHA FAZLA AZALDI
Sonuçlarda, haziran ile eylül ayları arasında Covid-19'a yakalanan kişilerde antikor düzeyinin yüzde 26 azaldığı görüldü. Bununla birlikte araştırmada, haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında her bin kişiden yaklaşık 60'ında antikorlara rastlanırken bu sayının eylül ayında her bin kişide 44'e düştüğü ifade edildi.
Bu durum, yaz ve sonbahar arasında Covid-19'a karşı antikor taşıyan kişi sayısının dörtte birden fazla oranda azaldığı anlamına geliyor.
SEMPTOM GÖSTERMEYENLERDE ANTİKOR DÜŞÜŞÜ DAHA FAZLA
Bununla birlikte, araştırmada Covid-19'u yenen 65 yaş üzeri yaşlılar ile semptom göstermeyenlerin antikor düzeylerinde daha büyük düşüşler olduğu bildirildi. NTV'de yer alan habere göre, öte yandan, sağlık çalışanları arasında antikor taşıyanların sayısının nispeten fazla olmasının, bu kişilerin sık sık virüse yakalanmasıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.
YENİDEN ENFEKTE VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR
Çalışmanın yazarlarından Grahan Crooke, "Veriler, incelendiğinde, nüfusta bağışıklığı olan insanların sayısının düşmekte olduğu görülüyor. Bu durum ise yeniden enfete vakaların artacağını düşündürüyor" ifadelerini kullandı.
BAĞIŞIKLIK UZUN SÜRMÜYOR
Bununla birlikte bilim insanları, antikor seviyesinin zamanla düşmesinin olağan olduğunu, ancak corona virüse karşı korumanın uzun süreli olmadığını belirtti.
Araştırmanın diğer yazarı Profesör Profesör Wendy Barclay ise corona virüse karşı koruma yaratabilecek antikor düzeyinin hala bilinmediğini, ancak testlerde tespit edilemeyecek düzeydeki bir seviyenin hastalığa karşı savaşamayacağını sözlerine ekledi.
İKİNCİ HASTALIK ÖNCEKİNDEN DAHA AĞIR GEÇEBİLİYOR
Araştırmacılar, daha önce corona virüsü atlatan kişilerin yeniden enfekte olabileceğini tespit etmişti. Lancet dergisinde yayımlanan bir vaka incelemesine göre ise bazı durumlarda ikinci enfeksiyon ilkine göre daha ağır geçebiliyor.
Öte yandan, Hollanda'da iki hafta önce, ikinci kez enfeksiyondan bilinen ilk ölüm gerçekleşti. Yayımlanan vaka sonuçlarına göre 89 yaşındaki bir kadın corona virüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Test sonuçları pozitif çıkan kadın yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Aynı zamanda kemik iliği kanseri hastası olan kadın 59 gün sonra yeniden hastaneye yatırıldı. Yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Yaşlı kadın bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti.
ÖNCEKİ HASTALIKTAN HİÇ ANTİKOR KALMADI
Yapılan antikor testinde kadının vücudunda önceki hastalıktan hiç antikor kalmadığı tespit edildi.