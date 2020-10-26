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    • 26.10.2020 18:05
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    Rus savaş uçağı, ve ’ye ait gözetim uçaklarını engelledi!

    Son dakika haberi... ’ya ait Su-27 tipi savaş uçağının, üzerinde ve ’ye ait gözetim uçaklarını engellediği duyuruldu.

    DHA
    Baltık Denizi üzerinde gergin anlar!

    'ndan yayınlanan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının, üzerinde 'ya ait gözetim uçağını ve 'ye ait engellediği duyuruldu.

    Rusya'ya ait Su-27 tipi uçağın, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağı ve ABD casus uçağını engellediği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, 'nun son aylarda Rusya sınırına yakın bölgelerde gözetleme ve casusluk eylemlerini artırdığını ve bu tarz uçuşların 'kazara bir gerilime' neden olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

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    Haberler Dünya Rus savaş uçağı, Almanya ve ABD’ye ait gözetim uçaklarını engelledi!