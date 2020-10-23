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    • Dünya
    • 23.10.2020 15:12
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    • 23.10.2020 15:12
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    Son dakika: , Cumhurbaşkanlığı görevine ant içerek başladı

    Son dakika haberine göre 'de seçilen , bugün yemin ederek resmen görevine başladı. Tatar, törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı 'ndan görevi teslim almak üzere 'na geçecek. Cumhurbaşkanlığı'nda ise 17.00'de töreni yapılacak.

    Tatar, ant içerek görevine başladı!
    'nde () 18 Ekim'de yapılan seçiminde seçilen , yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı. Ülkede pazar günü düzenlenen seçimde 5'inci cumhurbaşkanı seçilen Tatar, Cumhurbaşkanalığı Andı'nı okuyarak yemin etti. Tatar, törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı 'ndan görevi teslim almak üzere 'na geçecek. Cumhurbaşkanlığı'nda ise 17.00'de töreni yapılacak.

    KKTC Anayasası'nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı şu şekilde :

    "Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

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    Haberler Dünya Son dakika: Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine ant içerek başladı