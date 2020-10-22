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    • 22.10.2020 08:58
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    Son dakika: 'den GKRY-Mısır-Yunanistan'a : Bütünüyle reddediyoruz!

    Son dakika haberine göre, , Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan skandal bildiriye gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Türkiye'den skandal bildiriye sert tepki

    , Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.


    TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek" amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde 'yi hedef almasının, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koyduğu vurgulandı.

    'de gerçek iş birliğinin ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den GKRY-Mısır-Yunanistan'a sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz!