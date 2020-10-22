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    • Dünya
    • 23.10.2020 06:46
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    • 23.10.2020 06:46
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    Son dakika: 'den 'ye hava saldırısı

    Son dakika haberine göre, uçakları, 'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail su dün akşam, Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını ve bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

    AA
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    sunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, 'de 'a ait noktaları vurduğu belirtildi.

    Gazze'den İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, Hamas'a ait bir tünel ile silah imalathanesinin hedef alındığı ifade edildi.

    Öte yandan, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olan mevzilere ve tarım arazilerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

    Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

    İsrail ordusu dün akşam, Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını ve bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı