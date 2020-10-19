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    • 19.10.2020 09:53
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    Son dakika: ’nin testi ’ı korkuttu: 7 yıl aradan sonra ikinci deneme yapacaklar!

    Son dakika haberine göre, ’nin Sinop Atış Alanı’nda ’leri başarıyla test etmesinin ardından, harekete geçti. Yunan basını, Yunanistan’ın hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

    DHA
    Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu

    , Rusya'dan aldığı hava savunma sisteminin denemelerine başladı. Başarıyla giden test denemesi 'ı panikletti. Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan'ın hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

    7 YIL ARADAN SONRA TEST EDİLECEK
    Yunan basınında çıkan haberlere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300'lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013'te Girit adasının Hanya'da bulunan 'nun atış sahasında yapılmıştı.

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    S-300 TESTİ ABD RUSYA ZİYARETLERİYLE ÇAKIŞIYOR
    S-300'ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan'a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Selanik ve Girit SUDA'yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.



    Kaynak: DHA

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    Haberler Dünya Son dakika: Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu: 7 yıl aradan sonra ikinci deneme yapacaklar!