1865'DE KURULMUŞTU

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar avroya satılmıştı.

BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.