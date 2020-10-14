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    • 14.10.2020 15:21
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    Son dakika: 'da Türkiye düşmanı suç örgütü Partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası

    Son dakika haberine göre Yunan mahkemesi, suç örgütü Partisinin lideri ve yönetici kadrosunu "suç örgütü yönetmekten" 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza alanlar arasında bulunan eski Altın Şafak milletvekili Lagos, ocakta (AP) yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtmıştı.

    Türk düşmanlarına 13'er yıl hapis cezası

    Başkent Atina'daki , karar duruşmasında "suç örgütü yönettiklerine ve bu örgütün mensubu olduklarına" hükmedilen Partisinin lider kadrosu ve üyelerine verilen cezaları açıkladı.

    Partinin lideri Mihaloliakos ve diğer yöneticileri Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas, 13'er yıl hapis cezası aldı.

    Artemis Matheopulos'a da "suç örgütü yönetmek" suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, davada yargılanan diğer sanıklar ise "suç örgütüne üye olmak" suçundan 5 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

    Parti üyesi , solcu şarkıcı 'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

    SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ
    Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından geçen çarşamba Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

    Atina'nın Keratsini semtinde 2013'te sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, şarkıcı Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

    Vatandaşı Koruma Bakanlığı, partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı.

    Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

    YÖNETİCİ KADROSUNDA TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN LAGOS DA VAR
    Ceza alanlar arasında bulunan eski Altın Şafak milletvekili Lagos, ocakta (AP) yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtmıştı.

    Altın Şafak Partisi'nden 2019'da AP milletvekilliğine seçildikten sonra bu partiden istifa eden Lagos, "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu.

    47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle şimdiye kadar 2 kez tutuklanmış ve ceza almıştı.

    PARLAMENTODA 3. PARTİ KONUMUNA YÜKSELMİŞTİ
    1980'de ırkçı ve Neonazi yanlısı görüşleriyle tanınan tarafından kurulan Altın Şafak Partisi, mali kriz döneminde ülkenin 3. partisi konumuna yükselerek, 2012'deki lerde 300 sandalyeli parlamentoda 18 sandalye ile ilk kez meclise girmeyi başarmıştı.

    'da 2019'da yapılan genel seçimlerde, Altın Şafak yüzde 2,93 oy oranıyla, yüzde 3'lük seçim barajını aşamadığı için parlamento dışında kalmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan'da Türkiye düşmanı suç örgütü Altın Şafak Partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası