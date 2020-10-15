Twitter hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşımın ardından, "Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Ermenistan'ı Birleşmiş Milletler'in kararına uymaya ve silahlı çatışmaya son vermeye çağırıyorum" ifadeleriyle Ermenistan'ı kınayan ve barış çağrısında bulunan Özil, Alman basınını rahatsız etti.

ALMANLAR BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA OLMASINDAN RAHATSIZ

Birçok konuda endişesini dile getirmekten çekinmeyen Özil, Türkiye karşıtı basın tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.