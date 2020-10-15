Koronavirüs ile ilgili şoke eden detay! Bazı antikorlar, virüsün daha fazla yayılmasına yol açabilir

Kovid-19 virüsüne tepki olarak insan vücudunun ürettiği bağışıklık moleküllerinin kitlesel olarak üretilen taklitleri olan monoklonal antikorlar üzerine çalışma yürüten şirket, söz konusu güvenlik endişesine yol açan yan etki veya sebepler konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Diğer bir Amerikan şirketi Johnson and Johnson (J&J) firması da aynı gün, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı adayının 3. aşama denemesine ara verdiğini duyurmuştu.