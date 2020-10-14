Sonraki testlerde hastanın sol kulağında sensörinöral (sinirsel) işitme kaybı olduğu görüldü. Sensörinöral iştime kaybı, iç kulağın ya da sesten sorumlu olan sinirin iltihaplanması ve hasar görmesiyle oluşuyor. Bu sorun steroid ilaçlarla tedavi edildi ve kısmi bir başarı elde edildi.

COVİD-19 DUYMA KAYBINA YOL AÇIYOR

BBC'de yer alan habere göre; Araştırma heyetinden Dr. Stefania Koumpa, Covid'in işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin bilinmediğini ancak bunun bazı muhtemel açıklamaları olduğunu söyledi.

Dr. Koumpa, "Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açmış ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamasyona neden olan kimyasallar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Steroidler inflamasyonu ve dolayısıyla sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir" dedi.