Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla sekiz saat süren toplantı sonrası Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, "Yükselen vaka sayıları beni endişelendiriyor. Bunu durdurmalıyız. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz. Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddi." dedi.