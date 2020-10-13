25 yaşındaki erkek 25 Mart'ta ilk hastalığın semptomları, öksürme, bağ ağrısı, mide bulantısı ve ishal olarak kendini gösterdi. 18 Nisan'da ilk kez koronavirüs pozitif çıktı. 27 Nisan'da ise hastanın ilk belirtileri tamamen ortadan kalktı. 9 ve 26 Mayıs'ta iki kez koronavirüs testi yapan gencin sonucu negatif çıktı.
Ancak Nevadalı gençte 5 Haziran'da ikinci kez koronavirüs tespit edildi. Oksijen sıkıntısı çeken ve solunumu zayıflayan hasta kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Zorlu süreçten sonra 25 yaşındaki genç ikinci kez hastalığı yenmeyi başardı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanlarına göre Nevadalı hastada, hastalığın tekrar etmesi durumu değil ikinci kez virüs kapma durumu yaşandı. Araştırmalara göre ilk ve ikinci teşhis sırasında yapılan testler, virüsün genetik kodlarının aynı bulaşma ile olamayacak kadar farklı olduğunu ortaya koydu.
Nevada Üniversitesi'nden Doktor Mark Pandori, "Elde ettiğimiz sonuçlar, önceden olan bulaşmaların gelecekteki bulaşmalara karşı koruma sağlamayabileceği yönünde sinyaller veriyor" dedi.
BİR İHTİMAL: DAHA FAZLA DOZ VİRÜSE MARUZ KALMIŞ OLMAK
Pandori, "İkinci kez enfeksiyon kapma olasılığı, Covid 19 bağışıklığını anlama noktasında ciddi çıkarımlar yapmamızı sağlayacak" dedi. Doktor Mark Pandori, hastalığı geçiren kişilerin de kurallara uyarak, sosyal mesafe, maske ve el yıkamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Nevada vakası, vücudun bağışıklık geliştirmesi nedeniyle ikinci kez hastalığın daha kolay atlatılacağı tezini de sorgulatıyor. Bu vakanın neden ikinci kez hastalığı daha ciddi geçirdiği bilinmiyor. Daha fazla doz virüse maruz kalmış olmak, ihtimallerden biri olarak gösteriliyor.
Vaka ile ilgili yazılan analizde, ikinci kez enfeksiyon kapmanın, 37 milyonu aşan vaka arasında çok az rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekiyor.
Hong Kong, Belçika ve Hollanda'daki ikinci enfeksiyon vakalarında, hastalığın ikinci seyri daha şiddetli değildi Ekvador'daki bir örnek, ABD ile benzerlik gösterse de o vakada da hastaneye yatmaya gerek olmamıştı.
James Gallagher, ülkelerin ikinci dalgaları yaşaması nedeniyle, bağışıklık konusunda daha net bir resim ortaya çıkabileceğini hatırlatıyor.