25 yaşındaki erkek 25 Mart'ta ilk hastalığın semptomları, öksürme, bağ ağrısı, mide bulantısı ve ishal olarak kendini gösterdi. 18 Nisan'da ilk kez koronavirüs pozitif çıktı. 27 Nisan'da ise hastanın ilk belirtileri tamamen ortadan kalktı. 9 ve 26 Mayıs'ta iki kez koronavirüs testi yapan gencin sonucu negatif çıktı.

Ancak Nevadalı gençte 5 Haziran'da ikinci kez koronavirüs tespit edildi. Oksijen sıkıntısı çeken ve solunumu zayıflayan hasta kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Zorlu süreçten sonra 25 yaşındaki genç ikinci kez hastalığı yenmeyi başardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanlarına göre Nevadalı hastada, hastalığın tekrar etmesi durumu değil ikinci kez virüs kapma durumu yaşandı. Araştırmalara göre ilk ve ikinci teşhis sırasında yapılan testler, virüsün genetik kodlarının aynı bulaşma ile olamayacak kadar farklı olduğunu ortaya koydu.

Nevada Üniversitesi'nden Doktor Mark Pandori, "Elde ettiğimiz sonuçlar, önceden olan bulaşmaların gelecekteki bulaşmalara karşı koruma sağlamayabileceği yönünde sinyaller veriyor" dedi.