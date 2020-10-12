Covid-19'u yenmek için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hızla devam ederken bilim insanları bir yandan da virüsü daha iyi anlamak ve nasıl bulaştığını, bulaşmasının nasıl önleneceğini anlamak için araştırmalarına devam ediyor.

Yapılan bir araştırma, Covid 19 hastalığına neden olan koronavirüsün, kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğini ortaya koydu.