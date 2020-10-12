İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıkarken, toplam vaka sayısı da 293 bini geçti.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 60 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 16'ya, vaka sayısı ise 293 bin 553'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 827'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 238 bin 643'e ulaştı.

AKTİF VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede geçen hafta 70 bini aşan aktif vaka sayısı 52 bin 894'e kadar düştü. İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.



