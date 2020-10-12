Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.10.2020 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 20:04
    ABONE OL

    'de yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölenlerin sayısı 2 bini aştı

    'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıkarken, toplam vaka sayısı da 293 bini geçti.

    AA
    İsrail'de koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıkarken, toplam vaka sayısı da 293 bini geçti.

    ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 60 yeni vaka tespit edildi.

    Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 16'ya, vaka sayısı ise 293 bin 553'e çıktı.

    Virüse yakalanan hastalardan 827'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 238 bin 643'e ulaştı.

    AKTİF VAKA SAYISI DÜŞTÜ
    Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede geçen hafta 70 bini aşan aktif vaka sayısı 52 bin 894'e kadar düştü. İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İsrail'de yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölenlerin sayısı 2 bini aştı