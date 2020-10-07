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    • 07.10.2020 15:30
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    Son dakika: Cumhurbaşkanı 'den Paşinyan'ın müzakere çağrısına yanıt

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı , Azerbaycan'ın 'la barış görüşmelerine askeri ların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

    DHA
    Aliyev'den barış görüşmeleri açıklaması

    Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını belirterek, "İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, 'ın da hazır olduğu tavizlere hazır" demişti.


    ALİYEV'DEN CEVAP GELDİ
    Paşinyan'ın çağrısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'den cevap geldi. Aliyev Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri ların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

    Reuters'ın Rus TASS ajansına dayandırdığı habere göre Aliyev Türkiye'nin müzakere görüşmelerinde yer almaya hakkı olduğunu da belirtti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Paşinyan'ın müzakere çağrısına yanıt