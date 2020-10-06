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    • Dünya
    • 06.10.2020 22:51
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    • 06.10.2020 22:59
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    'ın ardından 'da Kovid-19 alarmı

    'de Başkan koronavirüse yakalanmış ve 3 gün hastanede yatmıştı. Bir koronavirüs paniği de 'da yaşandı. Genelkurmay Başkanı ve birkaç kuvvet komutanı, da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından kendilerini karantinaya aldı.

    İHA
    Pentagon'da Kovid-19 alarmı

    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.

    Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.

    Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

    BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLERDE DE KOVİD-19 ÇIKTI
    Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.
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