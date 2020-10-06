Avrupa Birliği'nde 'Maraş' paniği: Derin endişe duyuyoruz





Bu adımın gerilimi artıracağını ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması çabalarını daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade eden Borrell, "Şu anda acil olan daha büyük bölünmüşlükler yaratmak değil güvenin yeniden tesis edilmesidir. AB, bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.