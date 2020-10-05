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    • 05.10.2020 14:00
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    Son dakika: , 'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı: 24 ölü, 121 yaralı

    Son dakika haberine göre, Ermeni su tarafından ’ın Gence kentine yönelik saldılarılarda, 24 Azerbancanlı sivil hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı açıklandı.

    DHA
    Alçak saldırının bilançosu belli oldu!

    Ermeni su tarafından 'ın Gence kentine yönelik saldılarılarda, 24 Azerbancanlı sivil hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı açıklandı.


    'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı. Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıkladı.




    Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarını belgeyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.

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