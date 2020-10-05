Ermeni ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldılarılarda, 24 Azerbancanlı sivil hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı açıklandı.



Ermənistan tərəfinin məqsədyönlü atəşləri nəticəsində bu günədək 24 nəfər azərbaycanlı mülki şəxs qətlə yetirilib, 121 nəfər yaralanıb, 300-dən çox yaşayış binası və mülki obyektlər dağıdılıb.



AR XİN Mətbuat xidməti idarəsinin açıqlaması:https://t.co/SjqY7rnhji. pic.twitter.com/Q6Q97TmXAw — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 5, 2020

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı. Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıkladı.









Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarını belgeyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.

