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    • Dünya
    • 04.10.2020 11:43
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    • 04.10.2020 11:46
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    yine haddini aştı! Erivan'daki metroda skandal harita

    Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin olduğu bölgelere saldıran , Azerbaycan ordusu karşısında adeta hezimet yaşadı. Azerbaycan işgal altındaki 7 köyü ve Madagiz'i kurtardı. Büyük Ermenistan ideali ile yanıp tutuşan işgalci Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan bir metro istasyonunda yer alan harita Ermenistan'ın işgalci emellerini bir kez daha gösterdi.

    Ermenistan yine haddini aştı! Erivan'daki metroda skandal harita

    Sözde büyük Ermenistan'ı resmi bir politika haline bile getirdi. Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası bunun açık bir şekilde ispatı.

    Haber7'de yer alan habere göre; Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'in bir kısmı, Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar denizi Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor.

    ABDULLAH AĞAR PAYLAŞTI
    Eski asker, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, sözde büyük Ermenistan haritasını paylaşarak, "Anlıyorsunuz değil mi?" mesajını paylaştı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ KURDULAR
    Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) adlı terör örgütü 1975 ve 1985 yılları arasında, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil personeli şehit etti.
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    Haberler Dünya Ermenistan yine haddini aştı! Erivan'daki metroda skandal harita