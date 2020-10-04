Ermenistan yine haddini aştı! Erivan'daki metroda skandal harita

Haber7'de yer alan habere göre; Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'in bir kısmı, Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar denizi Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor.

ABDULLAH AĞAR PAYLAŞTI

Eski asker, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, sözde büyük Ermenistan haritasını paylaşarak, "Anlıyorsunuz değil mi?" mesajını paylaştı.