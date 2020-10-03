



PERİŞYAN

Eli kanlı Başbakan Paşinyan, paniğe kapıldı. Ülkemizi bir kez daha soykırımla suçladı. Operasyonlarda 1.2 milyar dolarlık silah ve mühimmatının imha edildiği ortaya çıktı.



Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için operasyon başlattı. Yedinci gününe giren operasyonlarda, Ermenistan büyük yenilgi aldı. Paniğe kapılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda bir kez daha 'yardım' çağrısı yaptı.

Azerbaycan'a destek veren Türkiye'yi hedef aldı. Sivilleri katleden katil başbakan, ülkemizi soykırımla suçladı! Öte yandan Azerbaycan'ın gece boyu süren operasyonları ile Madagiz etrafındaki stratejik tepeler, Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ateşkes çağrısı yaptı!Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğine ait karargahın ele geçirdi. Altı günlük çatışmada Ermenistan'a ait 1.2 milyar dolarlık askeri teçhizat imha edildi.