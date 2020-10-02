Koronavirüslü Trump uyanır uyanmaz: Ekonomi nasıl gidiyor?

Trump'ın koronavirüse yakalanması ABD'nin gündemini sarstı. Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Beyaz Saray önünde basın toplantısı yaptı. Meadows, "Bu sabah Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra sorduğu ilk soru, 'Ekonomi nasıl gidiyor?' oldu." dedi.
Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kaynaklar, ABD Başkanı'nın soğuk algınlığı semptomlarına benzer belirtiler gösterdiğini açıkladı.
PERŞEMBE GÜNÜ GOLF KULÜBÜNDE 100'E YAKIN KİŞİYLE TEMAS ETTİ
Öte yandan Trump'ın dün Bedminster, NJ'deki golf klubünde katıldığı bağış toplantısında oldukça yorgun olduğu ve yaklaşık 100 kişiyle temas ettiği belirtildi.
New Jersey Valisi Philip D. Murphy, Trump'ın Bedminster bağış toplama toplantısına katılan kişileri test yaptırmaya çağırdı ve devletin onları bulmak için filyasyon yaptığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Trump dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eşi Melania ile birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurmuş ve yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks de koronavirüse yakalandı.