Koronavirüslü Trump uyanır uyanmaz: Ekonomi nasıl gidiyor?

Trump dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eşi Melania ile birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurmuş ve yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks de koronavirüse yakalandı.