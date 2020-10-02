Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Erdoğan mesajında 'Koronavirüs testi pozitif çıkan Amerika Başkanı Donald Trump ve eşine acil şifalar diliyorum. Umarım karantina sürecini sorunsuz atlatırlar ve sağlıklarına en kısa zamanda kavuşurlar' ifadelerini kullandı.



HABERİ BÖYLE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaina Trump'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in COVID-19'a yakalandığını sosyal medyada attığı "En ufak bir mola almadan çok çalışan Hope Hicks pozitif çıktı. Felaket" mesajıyla duyuran Trump daha sonra attığı bir mesajda kendisi ve eşi Melania Trump'ın da hastalığa yakalandığını duyurdu.



Trump mesajda, "Bu akşam eşim ve ben Covid-19 testinde pozitif çıktık. Karantinamıza ve iyileşme sürecimize hemen beraber başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" dedi.