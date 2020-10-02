Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2020 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2020 13:09
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

    Son dakika haberi... Başkan , koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşi Melania Trump için üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı

    Erdoğan mesajında 'Koronavirüs testi pozitif çıkan Amerika Başkanı Donald Trump ve eşine acil şifalar diliyorum. Umarım karantina sürecini sorunsuz atlatırlar ve sağlıklarına en kısa zamanda kavuşurlar' ifadelerini kullandı.

    HABERİ BÖYLE VERDİ
    ABD Başkanı ve eşi Melaina Trump'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in COVID-19'a yakalandığını da attığı "En ufak bir mola almadan çok çalışan Hope Hicks pozitif çıktı. Felaket" mesajıyla duyuran Trump daha sonra attığı bir mesajda kendisi ve eşi Melania Trump'ın da hastalığa yakalandığını duyurdu.

    Trump mesajda, "Bu akşam eşim ve ben Covid-19 testinde pozitif çıktık. Karantinamıza ve iyileşme sürecimize hemen beraber başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı