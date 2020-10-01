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    • 02.10.2020 06:00
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    Son dakika: Danışmanı Kovid-19'a yakalanan Trump karantina sürecine başlayacağını duyurdu

    Son dakika haberine göre, Başkanı Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin test sonucunu beklerken karantina sürecine başlayacağını duyurdu.

    AA
    Beyaz Saray'da virüs paniği

    Başkanı , yakın danışmanlarından 'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu.

    Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğruladı.


    AZ ÖNCE TEST YAPTIRDIM
    Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Karantinaya girip girmeyeceğimizi ya da virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, ancak resmi bir açıklama gelmemişti.

    Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.


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