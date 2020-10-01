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    • 02.10.2020 05:15
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    'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini geçti

    günlük açıkladığı verilere göre, 2 bin 548 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 2 bin 548 Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, ülkede ağustos ayından beri yükseliş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı, 'dan beri ilk kez 2 binin üzerine çıktı.

    AA
    İtalya'da vaka sayısı yeniden yükselişte

    günlük açıkladığı verilere göre, 2 bin 548 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 2 bin 548 Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, ülkede ağustos ayından beri yükseliş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı, 'dan beri ilk kez 2 binin üzerine çıktı.

    Salgın başından bu yana virüse yakalanan kişi sayısı toplam 317 bin 409 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 24 artarak 35 bin 918'e çıktı.

    Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 52 bin 647'ye yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 291'e ulaştı.

    İyileşenlerin sayısı da 1140 artarak 228 bin 844 oldu.

    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, gün içinde yaptığı açıklamada, ülkede 15 Ekim'de sona erecek olan Kovid-19'a yönelik 'i 31 Ocak 2021'e uzatma niyetinde olduklarını ve bunu parlamentonun onayına sunacaklarını belirtmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini geçti