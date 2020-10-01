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    • Dünya
    • 01.10.2020 20:54
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    • 01.10.2020 21:01
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    'den geleceklere de 14 günlük karantina şartı getirdi

     ve 'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini açıkladı.

    İngiltere Türkiye'ye ye karantina şartı

    Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'da yeni tip (Kovid-19) vakalarındaki haftalık artışın 2 kata ulaştığını ve Biyogüvenlik Merkezinin tavsiyeleriyle seyahat edilebilecek ülkeler listesini güncellediklerini belirtti.

    Shapps, Polonya ve 'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

    'ye bu ülkelerden gelecek olanların kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin gerektiğini aksi durumda 10 bin sterline kadar para cezası ile karşılaşabileceklerini kaydeden Shapps, yolcuların ülkeye giriş yapmadan güvenlik formlarını doldurup görevlilere teslim etmeleri uyarısında da bulundu.

    "TÜRKİYE VAKALARI FARKLI TANIMLIYOR"

    Shapps, Türkiye'nin listeden çıkarılmasına ilişkin "Türkiye'yi 'seyahat koridoru' listesinden çıkarıyoruz. Türkiye, Kovid-19 vakalarını Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyor." ifadesini kullandı

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    Haberler Dünya İngiltere, Türkiye'den geleceklere de 14 günlük karantina şartı getirdi