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    • 30.09.2020 13:44
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    saldırılarının arkasındaki Macron da 'ın gücünü kabul etti: Ermeniler için endişeliyim

    'ın pazar günü 'a yatptığı alçak saldırının başrollerinden olan Emmanuel Macron, Ermenistan için endişeli olduğunu söyledi. 'nin politikasını eleştirme haddini kendinde bulan Macron, "Türkiye'den bu konuda yapılan politik açıklamaları dinledim. Bunların düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

    AA
    Ermeniler için endişeliyim

    Emmanuel Macron, ve 'a, 'daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulundu, Ermenistan'a dayanışma mesajı verdi.

    Macron, resmi ziyaret için bulunduğu 'nın başkenti Riga'da Başbakan Krisjanis Karins ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulunan Macron, bu konuyu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü söyledi.

    Macron, "Azerbaycan tarafından saldırılar düzenlendiği belirlendi. Bu saldırılara son verilmesini istedim. Sınırda bir şeyler olsa da orantısız olan bu saldırıları açık şekilde kınadım. Temmuz ayından bu yana bir şeyler oluyor. Bu konuda çok dikkatliyim. Pazar günü saldırıların Azerbaycan'dan geldiği belirlendi. Her iki taraf ateşkese uymalı." ifadelerini kullandı.

    Gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Macron, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.

    Macron, "'nin siyasi açıklamarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye'nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz." dedi.

    Emmanuel Macron, Ermenistan'ın egemenliğine ve halkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, tansiyonu yükseltecek hiçbir açıklamayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

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